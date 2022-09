Covid, ordinanza di De Luca: mascherina obbligatoria in ospedali e Rsa (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza n.3 del 2022 in materia di prevenzione e sicurezza nel contrasto al Covid-19. Se ne anticipano i contenuti: 1. Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e ferme le disposizioni che ne impongono l’obbligo per specifici uffici e luoghi di lavoro, su tutto il territorio regionale, dal 1° ottobre al 31 ottobre 2022, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (cc.dd. mascherine) in tutte le strutture sanitarie, di ospitalità e lungodegenza, nelle Rsa, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli hospice, nelle strutture riabilitative e nelle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque nelle strutture residenziali di cui ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente Vincenzo Deha firmato l’n.3 del 2022 in materia di prevenzione e sicurezza nel contrasto al-19. Se ne anticipano i contenuti: 1. Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e ferme le disposizioni che ne impongono l’obbligo per specifici uffici e luoghi di lavoro, su tutto il territorio regionale, dal 1° ottobre al 31 ottobre 2022, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (cc.dd. mascherine) in tutte le strutture sanitarie, di ospitalità e lungodegenza, nelle Rsa, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli hospice, nelle strutture riabilitative e nelle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque nelle strutture residenziali di cui ...

