Choc a Cisterna | donna accoltella il compagno nel corso di una lite domestica

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 settembre 2022) Hanno iniziato a discutere per futili motivi poi la situazione è degenerata. Protagonista una coppia residente aed in particolare una, finita poi denunciata, che al culmine del diverbio ha afferrato un coltello ed ha colpito il convivente. Mandandolo in ospedale. Lain famiglia nel quartiere San Valentino L’episodio è avvenuto ieri, giovedì 29 settembre, in un’abitazione situata nel quartiere popolare San Valentino a. Nello specifico la, di 38 anni, neldel litigio con il proprio convivente, classe 1969, lo ha ferito al braccio con un coltello da cucina dalla lama in ceramica. A seguito dell’aggressione, l’uomo, è stato curato presso il nosocomio di Velletri e giudicato guaribile dai sanitari del PS in 15 giorni. Ma è stato soltanto grazie al ...