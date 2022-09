Cesari | “Ferrieri è brava! Ha un rapporto buonissimo con i giocatori”

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 30 settembre 2022) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto l’ex arbitro Grazianoche ha rilasciato le seguenti ndichiarazioni: “Spero che il fuorigioco semiautomatico aggiusti qualcosa. L’anno scorso in Spezia-Lazio abbiamo visto il gol di Acerbi palesemente in fuorigioco. Quelle sono macchine, qui invece sono uomini che danno un giudizio personale. Ho parlato con Massimo Mauro e non voleva dire cio che ha detto. Le stupidaggini le diciamo tutti. -afferma- Il Var è stato portato per garantire uguaglianza, ma in questo momento è difficile pensarlo visti gli errori che sono inguardabili. Che partita è stata Lecce-Monza? Palesemente sbagliata dall’arbitro. Errori talmente grossolani che mettono in difficoltà tutti. Uno degli obiettivi di Falange era inserire gli arbitri, adesso mi sento dire che non sono pronti. ...