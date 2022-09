(Di venerdì 30 settembre 2022) Si scaldano i motori perGiovani.seguirà anche, nel ruolo di2022, l’unico concorso che consente a quattro artisti emergenti di accedere direttamente alla serata finale diGiovani, in onda su Rai Uno, il 12 dicembre in prima serata dal Teatro Casinò di. Ildel Festival ha accettato questo nuovo incarico a titolo gratuito e dopo il lungo “corteggiamento”organizzatori. Uno step successivo perper seguire ancora più da vicino le selezioni dei giovani artisti. Infatti i primi tre classificati del 12 dicembre accederanno di diritto alla categoria Big del ...

SanremoESC : RT @FQMagazineit: Amadeus chiude Arena Suzuki con la reunion degli 883. E il conduttore diventa direttore artistico di Area Sanremo https:/… - FQMagazineit : Amadeus chiude Arena Suzuki con la reunion degli 883. E il conduttore diventa direttore artistico di Area Sanremo - lulu28_lulu : RT @danilo71L: @dario39355099 @Danireport Magari 21.30, Amadeus a volte con quel gioco finale noiosissimo chiude pure alle 21.40(!!!). - danilo71L : @dario39355099 @Danireport Magari 21.30, Amadeus a volte con quel gioco finale noiosissimo chiude pure alle 21.40(!!!). -

IlMohicano_MilanoSound

... Apre eil Festival di Sanremo Chiara Ferragni ' . Secondo 'Il Messaggero' alcuni artisti ... dando la possibilità addi scegliere il brano più consono per la prossima edizione della ...'Stasera siuna settimana indimenticabile - ha dettoin conferenza stampa - è stato un festival […] Navigazione articoli Politiche 2022, Letta (PD): 'Giorno triste per l'Italia ... Dodi Battaglia chiude a Bologna il 4 ottobre il suo 'Inno alla musica tour' e poi il 23 incontra i fan a Pastrengo Il sito de "Il Messaggero" ha rilasciato le prime indiscrezioni sulla prossima edizione del "Festival di Sanremo", ove Amadeus starebbe già ascoltando i primi brani.Il direttore artistico e conduttore del Festival quest'anno gioca d'anticipo da tempo è al lavoro per selezionare i Big e gli ospiti.