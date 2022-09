Almeno 23 civili sono morti in un bombardamento russo a un convoglio ucraino che portava aiuti umanitari a Zaporizhzhia (Di venerdì 30 settembre 2022) Venerdì un bombardamento russo a un convoglio di veicoli che portava aiuti umanitari nella regione di Zaporizhzhia, in Ucraina, ha ucciso Almeno 23 persone, ferendone diverse altre decine. Il convoglio stava andando verso la parte della regione occupata dalla Russia Leggi su ilpost (Di venerdì 30 settembre 2022) Venerdì una undi veicoli chenella regione di, in Ucraina, ha ucciso23 persone, ferendone diverse altre decine. Ilstava andando verso la parte della regione occupata dalla Russia

