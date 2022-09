Vanessa Incontrada parla del suo ex: “Non finirà mai, se un giorno arriverà un’altra ci penseremo” (Di giovedì 29 settembre 2022) E’ la prima volta che Vanessa Incontrada parla del suo ex compagno, confida che con Rossano Laurini non finirà mai, che la loro storia non può finire. Non stanno più insieme ma sono stati legati per ben 15 anni, hanno un figlio, Isal, che ha 14 anni. Una storia d’amore così importante da tenerli ancora legati ma Vanessa Incontrada desidera anche che suo figlio non viva lo stesso dolore che lei ha provato quando i suoi genitori si sono separati. Per loro fu una separazione difficile, per questo ancora oggi la Incontrada parla di “un momento di grande riflessione” per lei e Rossano. E se dovesse arrivare un’altra persona? E’ ovvio che a quel punto tutto sarebbe più complicato. Questa settimana Oggi le ha dedicato una bellissima copertina ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 settembre 2022) E’ la prima volta chedel suo ex compagno, confida che con Rossano Laurini nonmai, che la loro storia non può finire. Non stanno più insieme ma sono stati legati per ben 15 anni, hanno un figlio, Isal, che ha 14 anni. Una storia d’amore così importante da tenerli ancora legati madesidera anche che suo figlio non viva lo stesso dolore che lei ha provato quando i suoi genitori si sono separati. Per loro fu una separazione difficile, per questo ancora oggi ladi “un momento di grande riflessione” per lei e Rossano. E se dovesse arrivarepersona? E’ ovvio che a quel punto tutto sarebbe più complicato. Questa settimana Oggi le ha dedicato una bellissima copertina ...

AnielaButt : Vanessa Incontrada parla per la prima volta dell’ex Rossano Laurini: ”La nostra storia non finirà mai”. Ecco perché - Nabila67677542 : Vanessa Incontrada parla per la prima volta dell’ex Rossano Laurini: ”La nostra storia non finirà mai”. Ecco perché - MarinMarzia : @adiafora_ Ti mando l’iban così faccio un mese della tua vita? Oggi vorrei accusare di istigazione al suicidio un p… -