Uccise il fidanzato con una coltellata al cuore: arrestata Valentina Boscaro per l'omicidio di Mattia Caruso (Di giovedì 29 settembre 2022) Valentina Boscaro , fidanzata di Mattia Caruso , il 30enne di Albignasego ( Padova ) accoltellato a morte nella notte tra domenica e lunedì, è stata fermata con l'accusa di omicidio. Caruso e Boscaro ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 settembre 2022), fidanzata di, il 30enne di Albignasego ( Padova ) accoltellato a morte nella notte tra domenica e lunedì, è stata fermata con l'accusa di...

globalistIT : - LetiziaBongior2 : Aggiornamento: erano due e dopo un'ora io e fidanzato le abbiamo uccise. È stato divertente vederlo tutto rincoglio… - AnsaPuglia : Femminicidio nel Salento, confermato ergastolo a ex fidanzato. L'uomo uccise la donna per strada davanti al nuovo c… - stranifattinews : Femminicidio in Salento, confermato ergastolo a ex fidanzato. Uccise la donna con 31 coltellate - Ansa_ER : Femminicidio nel Salento, confermato ergastolo a ex fidanzato. L'uomo uccise la donna per strada davanti al nuovo c… -