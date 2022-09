Trovato morto in casa di amici Coolio, il rapper di Gangsta’s Paradise. Aveva 59 anni (Di giovedì 29 settembre 2022) È morto a soli 59 anni il rapper Coolio. Il musicista americano il cui vero nome era Artis Leon Ivey Jr. Si trovava a Los Angeles e la sua scomparsa è stata annunciata dalla sua manager. Secondo TMZ è stato Trovato morto a casa di alcuni amici, ma non sono stati diffusi dettagli ufficialmente. Coolio è stato una figura importante della scena rap a Los Angeles negli anni Novanta, in particolare grazie a “Gangsta’s Paradise”, del 1995, brano nella colonna sonora del film “Dangerous mind” con Michelle Pfiffer. La canzone gli fece vincere un Grammy e gli diede il successo mondiale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 settembre 2022) Èa soli 59il. Il musicista americano il cui vero nome era Artis Leon Ivey Jr. Si trovava a Los Angeles e la sua scomparsa è stata annunciata dalla sua manager. Secondo TMZ è statodi alcuni, ma non sono stati diffusi dettagli ufficialmente.è stato una figura importante della scena rap a Los Angeles negliNovanta, in particolare grazie a “”, del 1995, brano nella colonna sonora del film “Dangerous mind” con Michelle Pfiffer. La canzone gli fece vincere un Grammy e gli diede il successo mondiale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : Il rapper americano Coolio, famoso per il suo successo 'Gangsta's Paradise' del 1995, è stato trovato morto in casa… - fanpage : Ultim'ora #Coolio è stato trovato morto nella sua casa. A dare la notizia è stato il suo manager - Agenzia_Ansa : Aveva avuto una colluttazione tre giorni prima del decesso il detenuto del carcere di Regina Coeli trovato morto ne… - Tg3web : È stato trovato morto in casa di un amico a Los Angeles il rapper statunitense Coolio. Vincitore di un Grammy con '… - infoitinterno : Roma, detenuto trovato morto a Regina Coeli. I testimoni: 'Tre giorni prima colluttazione col compagno di cella' -