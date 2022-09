Spose scappano senza pagare il conto del banchetto di nozze | “Non ci hanno portato le costolette e gli hamburger”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 settembre 2022)organizzato un buffet per 30 persone per festeggiare il loro matrimonio. Poi sono scappateildi 1500 sterline. Le autrici del gesto, prontamente denunciate dal ristoratore, il proprietario dell’hotel Town House (Durham, Inghilterra), sono la 57enne Clare Nattrass e la 49enne Joanne Robinson. Dal canto loro, le due donne si sono lamentante del pessimo servizio e di non aver ricevuto i pasti concordati. Le, quindi,chiesto che venissero tolte 200 sterline dal. Il motivo? Nonricevuto lee i mini-promessi. E non solo. Joanne e Clarecontestato anche un surplus daper avera casa ...