Scoperto nuovo virus simile al Covid nei pipistrelli: è necessaria un'azione urgente (Di giovedì 29 settembre 2022) La pandemia non è ancora finita ma il mondo presto potrebbe dover fare i conti con un altro virus, aggressivo e molto simile a quello del Covid-19. LEGGI ANCHE: — Gasdotto esploso, le previsioni catastrofiche su quello che potrà succedere a breve: gli scienziati allarmati L'allarme arriva da un gruppo di ricercatori inglesi che hanno Scoperto un virus in un pipistrello russo, molto simile al Coronavirus e resistente agli attuali vaccini, sviluppati e messi in campo per contrastare il Covid-19 e le sue varianti. I ricercatori del Washington State University hanno spiegato che il nuovo virus si chiama Khosta-2 e appartiene alla stessa sottocategoria di Coronavirus.

