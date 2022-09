Roma | tremendo incidente sulla Nomentana | auto contro scooter | morto un uomo

(Di giovedì 29 settembre 2022) Ancora sangue sulle strade di, dove ieri sera una bordo di unoha perso la vita a seguito di unavvenuto in viaall’altezza del civico 267, a poca distanza da Villa Torlonia. Lo sè avvenuto tra un’, una Toyota Yaris verde, e uno. Nell’impatto il centauro è deceduto. L’, avvenuto per cause in corso di accertamento, è successo intorno all’ora di cena è è stato fortissimo, tanto che loè andato distrutto. Sul posto sono rapidamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimare il conducente del mezzo, senza però riuscirci. Loista non si è ripreso. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, ...

