Pronostici calcio, Bayern Monaco - Leverkusen: i bavaresi per il riscatto (Di giovedì 29 settembre 2022) Bayern e Bayer si sfidano dopo la sosta per risollevare un periodo nero in campionato. A parlare è la classifica, con i bavaresi appena a quota 12 punti, a - 5 dalla capolista Union Berlino. Sono ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 29 settembre 2022)e Bayer si sfidano dopo la sosta per risollevare un periodo nero in campionato. A parlare è la classifica, con iappena a quota 12 punti, a - 5 dalla capolista Union Berlino. Sono ...

infobetting : Cosenza Calcio-Como (venerdì 30 settembre 2022 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici - skillandbet : ???? Pronostici Serie B - 7a Giornata ? ?? - WeAreBlogIta : Siti Pronostico Calcio ?? Siti Pronostici Calcio - - sportli26181512 : Il Napoli è imbattuto in casa con il Torino da 13 anni: pronostico e quote - profdetormentis : @ChilizItalia si potrà votare i pronostici della partite come con le squadre di calcio o solo sondaggi? lo scopriremo vivendo. -