Ora la Boldrini | cacciata dalle femministe | si lamenta | “Non volevano dialogare con me”

Roma, 29 set – La compagna Laura Boldrini è triste. Le compagne femministe di "Non una di meno" non la volevano in piazza e l'hanno duramente contestata, urlandole di andarsene. Una scena per certi versi clamorosa, e obiettivamente tragicomica. Leggi: Fermi tutti, siamo al top. femministe contro Boldrini: "Vattene da questa piazza" (Video) Femminista Boldrini vs femministe: "Non volevano dialogare…" Ora però l'ex presidente della Camera si lamenta, perché in fondo, fino a quel momento, era stata "una bella manifestazione a cui hanno partecipato tante donne, tante associazioni e realtà molto diverse, c'era un buon clima". Pensate un po', "insieme a me c'erano anche altre rappresentanti del Pd, Monica Cirinnà, Cecilia ...

