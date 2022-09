Morta in guerra l'infermiera italo - ucraina (Di giovedì 29 settembre 2022) - Mariana Triasko aveva 37 anni e viveva in provincia di Treviso con il marito italiano e sue figli. Aveva deciso di tornare in patria per aiutare il suo popolo, è rimasta vittima dei droni a ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 29 settembre 2022) - Mariana Triasko aveva 37 anni e viveva in provincia di Treviso con il marito italiano e sue figli. Aveva deciso di tornare in patria per aiutare il suo popolo, è rimasta vittima dei droni a ...

