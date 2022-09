Mascherine obbligatorie in ospedale: in arrivo la proroga di 30 giorni (Di giovedì 29 settembre 2022) Mascherine sul volto ancora per un mese negli ospedali e Rsa . Obbligo abolito, invece, sui mezzi di trasporto a partire dall’inizio di ottobre. E’ la linea decisa dall’esecutivo, che ha prorogato... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 29 settembre 2022)sul volto ancora per un mese negli ospedali e Rsa . Obbligo abolito, invece, sui mezzi di trasporto a partire dall’inizio di ottobre. E’ la linea decisa dall’esecutivo, che hato...

ilpost : Dal 1º ottobre le mascherine non saranno più obbligatorie sui mezzi pubblici - repubblica : Covid, da sabato via le mascherine sui trasporti ma restano obbligatorie in ospedale [di Michele Bocci] - rtl1025 : ?? Da sabato cade niente più #mascherine #FFP2 sui #mezzi pubblici, resteranno obbligatorie solo in #ospedali e stru… - RPezzucchi : Da sabato addio a mascherine su bus, treni e navi. Restano obbligatorie nelle strutture sanitarie - romait_it : Covid #Mascherine, dal 1 ottobre non saranno più obbligatorie sui mezzi di trasporto pubblico -… -