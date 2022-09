LIVE Sonego-Rune 7-6 4-6 1-2, ATP Sofia 2022 in DIRETTA: prime fasi del set decisivo (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e schiaffo al volo in contropiede a segno per il danese. 2-2 Game Sonego. Non passa il tentativo di recupero con il dritto in allungo di Rune, che torna alla battuta. 40-30 Spinge anche con la seconda Sonego, che costringe l’avversario all’errore. 30-30 Risponde bene il danese, che chiude con il dritto incrociato vincente. 30-15 Lungo il lob al volo di Rune al termine di uno scambio a dir poco rocambolesco. 15-15 In corridoio il rovescio tagliato in uscita dal servizio dell’azzurro. 15-0 Servizio e dritto in contropiede a segno per Sonego. 2-1 Game Rune. Con un servizio vincente la testa di serie numero 5 del torneo tiene nuovamente la battuta. 40-0 Con il secondo passante Rune ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio e schiaffo al volo in contropiede a segno per il danese. 2-2 Game. Non passa il tentativo di recupero con il dritto in allungo di, che torna alla battuta. 40-30 Spinge anche con la seconda, che costringe l’avversario all’errore. 30-30 Risponde bene il danese, che chiude con il dritto incrociato vincente. 30-15 Lungo il lob al volo dial termine di uno scambio a dir poco rocambolesco. 15-15 In corridoio il rovescio tagliato in uscita dal servizio dell’azzurro. 15-0 Servizio e dritto in contropiede a segno per. 2-1 Game. Con un servizio vincente la testa di serie numero 5 del torneo tiene nuovamente la battuta. 40-0 Con il secondo passante...

