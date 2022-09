LIVE Coppa Agostoni 2022 in DIRETTA: vanno via in 4 nelle prime fasi di gara! Gruppo a 5 minuti (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA STARTLIST 12.10 Ricordiamoli i 4 battistrada: Diego Sevilla, Johan Meens, Michal Belleri e Anders Foldager. 12.05 ATTENZIONE! I fuggitivi hanno lavorato di comune accordo, il Gruppo ha lasciato fare: ora il vantaggio sale a 5 minuti. 12.00 Si prosegue in corsa, al momento il distacco sembra essersi stabilizzato. 11.55 Il vantaggio dei fuggitivi sale a 2? in un amen. 11.52 I battistrada scappano con quasi un minuto di vantaggio. 11.49 SE NE vanno IN 4! Sono: Diego Sevilla, Johan Meens, Michal Belleri e Anders Foldager. 11.44 Continuano i movimenti davanti per cercare di formare un gruppetto che faccia l’andatura. 11.41 In totale sono 142 i corridori partiti in questa Coppa Agostoni 2022. 11.38 Scatti e controscatti per provare a ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST 12.10 Ricordiamoli i 4 battistrada: Diego Sevilla, Johan Meens, Michal Belleri e Anders Foldager. 12.05 ATTENZIONE! I fuggitivi hanno lavorato di comune accordo, ilha lasciato fare: ora il vantaggio sale a 5. 12.00 Si prosegue in corsa, al momento il distacco sembra essersi stabilizzato. 11.55 Il vantaggio dei fuggitivi sale a 2? in un amen. 11.52 I battistrada scappano con quasi un minuto di vantaggio. 11.49 SE NEIN 4! Sono: Diego Sevilla, Johan Meens, Michal Belleri e Anders Foldager. 11.44 Continuano i movimenti davanti per cercare di formare un gruppetto che faccia l’andatura. 11.41 In totale sono 142 i corridori partiti in questa. 11.38 Scatti e controscatti per provare a ...

