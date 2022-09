LIVE Coppa Agostoni 2022 in DIRETTA: In 4 continuano in fuga, il gruppo è sempre a 5 minuti (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA STARTLIST 12.33 Media della prima ora di gara: 42,5 km/h. 12.29 I fuggitivi ora vanno oltre i 5 minuti. 12.25 Si prosegue, a breve potremmo identificare la media di gara: il ritmo comunque sembra molto sostenuto. 12.20 Fase tutta da decifrare in corsa, se ne sta per andare la prima ora di gara. 12.15 Vedremo ora come proverà a muoversi il gruppo per colmare il distacco dai battistrada. 12.10 Ricordiamoli i 4 battistrada: Diego Sevilla (Eolo-Kometa Cycling Team), Johan Meens (ProTeam Bingoal Pauwels Sauces WB), Michael Belleri (Biesse-Carrera) e Anders Foldager (Biesse-Carrera). 12.05 ATTENZIONE! I fuggitivi hanno lavorato di comune accordo, il gruppo ha lasciato fare: ora il vantaggio sale a 5 minuti. 12.00 Si prosegue in corsa, al momento il distacco sembra ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST 12.33 Media della prima ora di gara: 42,5 km/h. 12.29 I fuggitivi ora vanno oltre i 5. 12.25 Si prosegue, a breve potremmo identificare la media di gara: il ritmo comunque sembra molto sostenuto. 12.20 Fase tutta da decifrare in corsa, se ne sta per andare la prima ora di gara. 12.15 Vedremo ora come proverà a muoversi ilper colmare il distacco dai battistrada. 12.10 Ricordiamoli i 4 battistrada: Diego Sevilla (Eolo-Kometa Cycling Team), Johan Meens (ProTeam Bingoal Pauwels Sauces WB), Michael Belleri (Biesse-Carrera) e Anders Foldager (Biesse-Carrera). 12.05 ATTENZIONE! I fuggitivi hanno lavorato di comune accordo, ilha lasciato fare: ora il vantaggio sale a 5. 12.00 Si prosegue in corsa, al momento il distacco sembra ...

