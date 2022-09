L’annuncio della Russia: domani l’annessione dei territori ucraini (Di giovedì 29 settembre 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha deciso: domani, alle 14 ora italiana, sarà ufficializzata l’annessione dei territori ucraini occupati alla Russia. Ad annunciarlo è stato lo stesso portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Come riportato dall’agenzia russa Ria Novosti, Peskov ha detto ai giornalisti che la firma dell’annessione si terrà con una cerimonia al Cremlino, nella Sala di San InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 29 settembre 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha deciso:, alle 14 ora italiana, sarà ufficializzatadeioccupati alla. Ad annunciarlo è stato lo stesso portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Come riportato dall’agenzia russa Ria Novosti, Peskov ha detto ai giornalisti che la firma delsi terrà con una cerimonia al Cremlino, nella Sala di San InsideOver.

