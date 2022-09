Infortunio Lukaku, Inter in ansia: le ultime sui tempi di recupero (Di giovedì 29 settembre 2022) Con ogni probabilità, Romelu Lukaku salterà sia Inter-Roma che Inter-Barcellona. Possibile, ma complicato, che Lukaku torni a disposizione per la sfida di Champions League di martedì 4 ottobre o più facilmente il sabato successivo in casa del Sassuolo. Secondo Il Corriere della Sera, il vero ritorno di Big Rom è previsto per il 12 ottobre al Camp Nou nella gara di ritorno di Champions League contro i Blaugrana. Di sicuro la sua è un’assenza che continua a pesare tantissimo per Inzaghi, che recupera Calhanoglu ma sarà senza Brozovic almeno per tutto il mese di ottobre. Lukaku Infortunio Inter Tutto questo accade in un momento delicatissimo per l’ Inter che con tre sconfitte in sette partite ha già esaurito i bonus scudetto e rischia di ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 29 settembre 2022) Con ogni probabilità, Romelusalterà sia-Roma che-Barcellona. Possibile, ma complicato, chetorni a disposizione per la sfida di Champions League di martedì 4 ottobre o più facilmente il sabato successivo in casa del Sassuolo. Secondo Il Corriere della Sera, il vero ritorno di Big Rom è previsto per il 12 ottobre al Camp Nou nella gara di ritorno di Champions League contro i Blaugrana. Di sicuro la sua è un’assenza che continua a pesare tantissimo per Inzaghi, che recupera Calhanoglu ma sarà senza Brozovic almeno per tutto il mese di ottobre.Tutto questo accade in un momento delicatissimo per l’che con tre sconfitte in sette partite ha già esaurito i bonus scudetto e rischia di ...

