Il professore che taglia una ciocca di capelli a una studentessa iraniana per invitarla a prendere posizione sulle violenze in Iran (Di giovedì 29 settembre 2022) Le violenze contro le donne in Iran, scese in piazza dopo la barbara uccisione di Mahsa Amini – "colpevole" di aver indossato male il velo – e quella, per mano della Polizia, di Hadis Najafi per essersi tolta il velo (durante una manifestazione di protesta) ed essersi legata i capelli con una coda, sono proseguite nel corso dei giorni. E la solidarietà nei loro confronti è proseguita anche con gesti simbolici con testimonianze che arrivano da tutto il mondo. Ma c'è stato un docente di una Scuola superiore del centro di Roma che ha esasperato questa mobilitazione davanti ai propri studenti. E ora il professore che taglia una ciocca di capelli a una ragazza Iraniana per invitarla a partecipare al moto di protesta ...

