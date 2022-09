Il greco antico è per sempre: ora più che mai nella stagione dei social e degli influencer (Di giovedì 29 settembre 2022) Una bella iniziativa del Corriere della Sera quella di pubblicare una collana di libri dedicata alla civiltà ellenica allegata al quotidiano. Oggi in edicola troviamo il testo dedicato al valore perenne del greco antico, con quelle parole che arrichiscono e allargano la mente. Lo studio della lingua classica per molti studenti ha l’effetto di un “innamoramento a prima vista”. E non solo per noi “anziani” ex studenti, ma anche per chi oggi siede dietro i banchi dei licei classici: figli, figli di colleghi, amici, amici di amici. Per questo la domanda che si pone Franco Manzini nel presentare l’opera è più che mai pertinente: “Lo studio del greco possiede davvero un carattere formativo oppure genera soprattutto nei giovani motivi di stress, disgusto, frustrazione dinanzi a voti mediocri e selettivi? Perché affrontare ancora oggi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 settembre 2022) Una bella iniziativa del Corriere della Sera quella di pubblicare una collana di libri dedicata alla civiltà ellenica allegata al quotidiano. Oggi in edicola troviamo il testo dedicato al valore perenne del, con quelle parole che arrichiscono e allargano la mente. Lo studio della lingua classica per molti studenti ha l’effetto di un “innamoramento a prima vista”. E non solo per noi “anziani” ex studenti, ma anche per chi oggi siede dietro i banchi dei licei classici: figli, figli di colleghi, amici, amici di amici. Per questo la domanda che si pone Franco Manzini nel presentare l’opera è più che mai pertinente: “Lo studio delpossiede davvero un carattere formativo oppure genera soprattutto nei giovani motivi di stress, disgusto, frustrazione dinanzi a voti mediocri e selettivi? Perché affrontare ancora oggi ...

