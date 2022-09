Gli auguri di Cristina D’Avena a Berlusconi: ”E’ ancora uomo estremamente affascinante” (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – ”Faccio tanti auguri a Berlusconi, lo conosco da una vita, io ci sono nata a Mediaset, avevo 16 anni quando ho iniziato a lavorarci e per noi artisti era una figura incredibile”. Così Cristina D’Avena attraverso l’Adnkronos vuole fare gli auguri di buon compleanno a Silvio Berlusconi che oggi compie 86 anni. ”L’ho sempre visto e lo vedo ancora come un uomo estremamente affascinante – dice la cantante – per lui nutro un affetto profondo perciò gli auguro buon compleanno con tutto il cuore”, conclude. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – ”Faccio tanti, lo conosco da una vita, io ci sono nata a Mediaset, avevo 16 anni quando ho iniziato a lavorarci e per noi artisti era una figura incredibile”. Cosìattraverso l’Adnkronos vuole fare glidi buon compleanno a Silvioche oggi compie 86 anni. ”L’ho sempre visto e lo vedocome un– dice la cantante – per lui nutro un affetto profondo perciò gli auguro buon compleanno con tutto il cuore”, conclude. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

