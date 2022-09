Giulia Torelli contro un noto settimanale: “I miei nonni sono morti. Vi ho regalato visualizzazioni per anni, mi fate schifo” (Di giovedì 29 settembre 2022) “Comunque forse non sapete leggere, ho 214.000 follower. E i miei nonni sono morti, per la cronaca. Vi ho regalato visualizzazioni per anni, veramente questo post non me lo aspettavo, mi fate schifo“. Parola di Giulia Torelli. Per coloro che non fanno parte dei 214.000 follower dell’influencer e non sanno dunque chi sia o di cosa si occupi, ebbene Torelli ha ottenuto attenzione social (e non solo, Vanity Fair le ha dedicato proprio pochi giorni fa una foto ‘posata’) grazie al decluttering: è una closet organizer. Mette in ordine gli armadi degli altri. Due giorni fa Selvaggia Lucarelli ha ripostato un suo video Instagram dove la ‘nostra’ espone la sua teoria su suffragio universale e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) “Comunque forse non sapete leggere, ho 214.000 follower. E i, per la cronaca. Vi hoper, veramente questo post non me lo aspettavo, mi“. Parola di. Per coloro che non fanno parte dei 214.000 follower dell’influencer e non sanno dunque chi sia o di cosa si occupi, ebbeneha ottenuto attenzione social (e non solo, Vanity Fair le ha dedicato proprio pochi giorni fa una foto ‘posata’) grazie al decluttering: è una closet organizer. Mette in ordine gli armadi degli altri. Due giorni fa Selvaggia Lucarelli ha ripostato un suo video Instagram dove la ‘nostra’ espone la sua teoria su suffragio universale e ...

