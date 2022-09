Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto genitori? L’annuncio ufficiale

(Di giovedì 29 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.nuovi? Le parole della ragazza fanno pensare: già durante un’intervista aveva lasciato intendere qualcosa. I “Prelemi”, come sono abituati a chiamarli i fan, potrebberostupire tutti con un annuncio inaspettato. La coppia si è innamorata nella Casa del Grande Fratello Vip e da allora non si è

GrandeFratello : La nostra Giulia Salemi è tornata con noi e quindi... SPETTEGULESSSS direttamente dallo studio di #GFVIP! ?? Twitta… - fanpage : Ieri sera è andata in onda la terza puntata del #gfvip e ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Giulia Sa… - GrandeFratello : Che lunedì sarebbe senza Soleil e Pierpaolo? ?? Questa sera a #GFVIPPARTY avremo ospiti: Alfonso Signorini, Claudio… - ryoosha_30 : RT @AndrikiC: Giulia Salemi arte, maestria, sapienza, sacrificio perfortuna che quest'anno ci sei tu. #GFvip - GiusyD8 : RT @GrandeFratello: La nostra Giulia Salemi è tornata con noi e quindi... SPETTEGULESSSS direttamente dallo studio di #GFVIP! ?? Twittate c… -

... quarto appuntamento con Grande Fratello Vip , il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini affiancato da Orietta Berti, Sonia Bruganelli e. Con il ...Tra queste, la Casa nuova di zecca, lo studio interamente rinnovato e l'area social dalla quale, in tempo reale, leggerà tutti i commenti del mondo social. Ad aggiudicarsi la vittoria e ...Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto nuovi genitori Le parole della ragazza fanno pensare: già durante un'intervista aveva lasciato intendere qualcosa.L'influencer ed ex gieffina ha condiviso nelle scorse ore un accorato tweet per sostenere la causa delle iraniane ...