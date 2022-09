GF Vip 7 | Luca Salatino nei guai | chi è la trans che lo smaschera

(Di giovedì 29 settembre 2022) Uno dei temi più interessanti di questa settima edizione del Grande Fratello Vip è l’avvicinamento traed Elenoire Ferruzzi. Sebbene il ragazzo abbia più volte sottolineato di non aver avuto atteggiamenti al di fuori dall’amicizia con la coinquilina, quest’ultima ha più volte fatto intendere chesarebbe interessato a lei ma si vergognerebbe in quanto. A confermare il pensiero di Elenoire sarebbe anche una segnalazione, la quale afferma che l’ex tronista avrebbe avuto una relazionein passato. Uomini e Donne 2022: chi è Lavinia Mauro, la nuova tronista Lavinia Mauro, è già una vecchia conoscenza del programma Uomini e Donne Grande Fratello Vip 7: la segnalazione su ...

