Drew McIntyre: “Voglio tornare heel per cambiare il mio personaggio, sarei più coinvolto” (Di giovedì 29 settembre 2022) Drew McIntyre è sicuramente una delle migliori superstar della WWE e chiaramente ama molto il suo lavoro. Drew, ha lavorato duramente per rinnovarsi ed è tornato nella compagnia nel 2017, sconfiggendo negli anni anche Brock Lesnar. Parlando con NBC Sports Boston, “The Scottish Warrior” ha dichiarato di voler diventare heel, in modo da poter cambiare il suo personaggio. Le sue parole “Se alla fine tornassi heel, non sarei solo un grande uomo rabbioso che ha un aspetto funesto. In questo modo potrei esprimere chi sono veramente, e la prossima volta sarei molto più coinvolto con la nuova gimmick”. Bisognerà aspettare per vedere come la WWE organizzerà la faida tra il Guerriero Scozzese e Karrion Kross nelle ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 29 settembre 2022)è sicuramente una delle migliori superstar della WWE e chiaramente ama molto il suo lavoro., ha lavorato duramente per rinnovarsi ed è tornato nella compagnia nel 2017, sconfiggendo negli anni anche Brock Lesnar. Parlando con NBC Sports Boston, “The Scottish Warrior” ha dichiarato di voler diventare, in modo da poteril suo. Le sue parole “Se alla fine tornassi, nonsolo un grande uomo rabbioso che ha un aspetto funesto. In questo modo potrei esprimere chi sono veramente, e la prossima voltamolto piùcon la nuova gimmick”. Bisognerà aspettare per vedere come la WWE organizzerà la faida tra il Guerriero Scozzese e Karrion Kross nelle ...

