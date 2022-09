Draghi chiama Zelensky | nessun riconoscimento per i referendum farsa in Donbas

(Di giovedì 29 settembre 2022) Il presidente del Consiglio Marioha telefonato al presidente ucraino Volodymyrper parlare della situazione di Zaporizhzhia e deiche si sono tenuti nelle zone occupate del, di Kherson e Zaporizhzhia.ha assicurato che l'Italia non riconoscerà l'esito deiche sono serviti all'annessione illegale dei territori ucraini da parte della Federazione russa. Non è la prima volta che il presidente uscente parla direttamente con: era già successo nell'ambito dell'ispezione da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica alla centrale di Zaporizhzhia. Inoltre, sia Marioche il ministro della Difesa Lorenzo Guerini si sono recati in Ucraina dall'inizio ...

È il 218° giorno di guerra in Ucraina. In un momento in cui decine di migliaia di persone sono già fuggite all'estero, Mosca ha annunciato che non rilascerà più passaporti alle persone richiamate alla ... Guerra in Ucraina, Mario Draghi chiama Volodymyr Zelensky: il colloquio si è «incentrato sugli ultimi sviluppi della situazione sul terreno e ... Il presidente del Consiglio italiano ha espresso la sua posizione di vicinanza al paese invaso in un colloquio telefonico tramite il quale ha assicurato il suo sostegno alla causa ucraina a seguito de ...