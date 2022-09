“Cosa ho fatto a Elettra”. Ginevra Lamborghini, al GF Vip confessa i fatti. “Complimenti…” (Di giovedì 29 settembre 2022) Il mondo dello showbiz porta con sé molto, moltissimo pettegolezzo e si sa bene. Era sicuro, che in un contesto come quello del GF Vip 7, che qualche concorrente sapesse della misteriosa rottura tra Elettra Lamborghini e la sorella. Giovanni Ciacci, poi Sofia Giaele De Donà. Quindi, adesso, Ginevra Lamborghini ha dovuto confermare. Ormai molti dettagli erano venuti a galla nel corso della diretta del GF Vip 7, quella in onda su Mediaset Extra ed online. Così a Ginevra Lamborghini è convenuto parlare chiaramente, di certo molto più delle altre volte, svelare Cosa c’è dietro alla furibonda litigata per ora senza rimedio con Elettra Lamborghini. Quel video esiste, eccome. Ginevra Lamborghini ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 29 settembre 2022) Il mondo dello showbiz porta con sé molto, moltissimo pettegolezzo e si sa bene. Era sicuro, che in un contesto come quello del GF Vip 7, che qualche concorrente sapesse della misteriosa rottura trae la sorella. Giovanni Ciacci, poi Sofia Giaele De Donà. Quindi, adesso,ha dovuto confermare. Ormai molti dettagli erano venuti a galla nel corso della diretta del GF Vip 7, quella in onda su Mediaset Extra ed online. Così aè convenuto parlare chiaramente, di certo molto più delle altre volte, svelarec’è dietro alla furibonda litigata per ora senza rimedio con. Quel video esiste, eccome....

