Che tristezza il partito dell’astensione

Ho riflettuto molto prima di scrivere un commento su questo risultato elettorale. I miei commenti sono sempre stati apartitici, con delle chiare direzioni apolitiche; cercando di analizzare nel merito le idee indipendentemente dal fatto che queste fossero espressione di destra, sinistra o centro. La mia riflessione dopo 48 ore dal risultato elettorale è molto critica. E lo è non verso i partiti politici ma verso i cittadini Italiani. Se l'Italia ha bisogno, e a gran voce reclama gente seria, a sua volta l'Italia ha la responsabilità di comportarsi seriamente. Quasi il 37% dei cittadini Italiani aventi diritto di voto non si è recato alle urne elettorali per esprimere la propria preferenza sul futuro della propria Nazione. Sul futuro di loro stessi, dei loro figli o dei loro nipoti. Sacrificando così un diritto (che a parer mio è anche un dovere) per "godersi" l'ultimo fine settimana di ...

