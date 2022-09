Caos biglietti Ajax-Napoli: TicketOne fa chiarezza (Di giovedì 29 settembre 2022) A “Punto Nuovo Sport Show”, programma radiofonico su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Amedeo Bardelli, Direttore Sport Business di TicketOne che prende le distanze da quanto accaduto fuori lo Stadio Diego Armando Maradona. Ecco quanto evidenziato: Ritiro biglietti Ajax-Napoli allo Stadio Maradona “Il Caos biglietti per Ajax-Napoli? Abbiamo visto come sono state gestite le trasferte in altre occasioni. In caso di un tagliando cartaceo, la vendita viene fatta sul web ma la consegna è per forza in presenza dell’acquirente. È un qualcosa che io trovo assolutamente assurdo: i controlli informatici sono più semplici da gestire ed efficaci per prevenire eventuali disordini o problemi di identità. È qualcosa di vecchissimo stampo, che sta solo creando ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 29 settembre 2022) A “Punto Nuovo Sport Show”, programma radiofonico su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Amedeo Bardelli, Direttore Sport Business diche prende le distanze da quanto accaduto fuori lo Stadio Diego Armando Maradona. Ecco quanto evidenziato: Ritiroallo Stadio Maradona “Ilper? Abbiamo visto come sono state gestite le trasferte in altre occasioni. In caso di un tagliando cartaceo, la vendita viene fatta sul web ma la consegna è per forza in presenza dell’acquirente. È un qualcosa che io trovo assolutamente assurdo: i controlli informatici sono più semplici da gestire ed efficaci per prevenire eventuali disordini o problemi di identità. È qualcosa di vecchissimo stampo, che sta solo creando ...

sscalcionapoli1 : Caos per biglietti Ajax, resp. Ticketone chiarisce: “SSCNapoli non responsabile” - Spazio_Napoli : Caos biglietti Ajax-Napoli: TicketOne fa chiarezza - tuttonapoli : Caos per biglietti Ajax, resp. Ticketone chiarisce: 'SSCNapoli non responsabile' - sax_seventy : @Paroladeltifoso ogni tanto chiedere scusa non guasta - apetrazzuolo : TICKETONE - Bardelli: 'Caos biglietti in Ajax-Napoli? La responsabilità non è degli azzurri' -