Bambini e adolescenti sempre più insonni? Sì, purtroppo lo confermano molti studi (Di giovedì 29 settembre 2022) I Bambini e gli adolescenti sono insonni. Non più un sospetto o l’impressione di qualche genitore apprensivo quanto un dato di fatto dimostrato anche da due recenti studi. Il primo, condotto dall’Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV) , istituto che dal 1901 si occupa del benessere del sonno dei francesi; il secondo, condotto in Spagna dal Centro Nazionale Spagnolo per la Ricerca Cardiovascolare (CNIC) di Madrid, si è invece concentrato sugli adolescenti evidenziando anche in questo caso i loro disturbi di riposo, alla base poi di problematiche serie come obesità e dipendenze. Leggi anche › Gli asili nido sono pochi, l’Ue: entro il 2030 posti per il 50% dei bimbi sotto i 3 anni ... Leggi su iodonna (Di giovedì 29 settembre 2022) Ie glisono. Non più un sospetto o l’impressione di qualche genitore apprensivo quanto un dato di fatto dimostrato anche da due recenti. Il primo, condotto dall’Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV) , istituto che dal 1901 si occupa del benessere del sonno dei francesi; il secondo, condotto in Spagna dal Centro Nazionale Spagnolo per la Ricerca Cardiovascolare (CNIC) di Madrid, si è invece concentrato suglievidenziando anche in questo caso i loro disturbi di riposo, alla base poi di problematiche serie come obesità e dipendenze. Leggi anche › Gli asili nido sono pochi, l’Ue: entro il 2030 posti per il 50% dei bimbi sotto i 3 anni ...

poliziadistato : La Banda musicale della #PoliziadiStato si è esibita al parco archeologico del #Colosseo illuminato con un grande N… - telefonoazzurro : “Sono necessari rapporti di collaborazione solidi e strutturati per riuscire a sradicare la violenza di cui bambini… - daniele19921 : @Tarpelio @TrdDiary E come mai non vi ho visto scendere in piazza quando ai bambini e agli adolescenti,a marzo 2020… - WebANTV : @arosamor La signora si è dimostrata molto più immatura delle adolescenti in piazza, non rispondendo alle loro doma… - MedicalScitech : “Sono saltati tutti i fattori protettivi per l’elaborazione fisiologica del dolore: i bambini e gli adolescenti son… -