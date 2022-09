Antonino e Ginevra sono la prima coppia del GF Vip 7 | “Sta nascendo un amore e nemmeno loro lo sanno…”

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 29 settembre 2022)Spinalbese eLamborghini sempre più vicini. Inutile negare la forte attrazione che i due concorrenti del Grande Fratello Vip 7 sentono inevitabilmente l’uno per l’altra.ladel GF Vip 7 (e non lo sanno) Interrogato da Giovanni Ciacci e Pamela Prati, l’ex compagno di Belen Rodriguez si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.