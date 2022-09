Acquario (Di giovedì 29 settembre 2022) Per celebrare l’ingresso nella fase più favorevole del tuo ciclo astrale, mi affido a una guida chiamata Nensi, la sacerdotessa di Mercurio. Ecco i suoi consigli: 1) Preparati a possibili imprevisti. 2) Immagina una fortuna improvvisa o un... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 29 settembre 2022) Per celebrare l’ingresso nella fase più favorevole del tuo ciclo astrale, mi affido a una guida chiamata Nensi, la sacerdotessa di Mercurio. Ecco i suoi consigli: 1) Preparati a possibili imprevisti. 2) Immagina una fortuna improvvisa o un... Leggi

maralgo2003 : @belladinotte23 Lo dicevo io che l'acquario non vuole durare fatica - applefeelsgood : @bisbetiica Detesto toro e amo l’acquario - bblelemon : @seuIgurt Ha tutto acquario e pesci in mercurio????!!!! È praticamente a un passo da essere una dea o un pazza ???? - sonomiope : @bisbetiica amo leone detesto acquario - gracsun : non la mia scuola con un acquario -