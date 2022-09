Whirlpool non si presenta al tavolo con governo e sindacati. Tibaldi (Fiom): “Esecutivo usi misure speciali per costringere l’azienda a trattare” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Convocati dal ministero, hanno deciso di dare buca. Whirlpool non si è presentata al tavolo convocato al ministero dello Sviluppo Economico da Giancarlo Giorgetti e dal ministro del Lavoro Andrea Orlando, insieme alle parti sociali. La multinazionale ha in piedi da mesi una “revisione strategica” nell’area Emea, che coinvolgerebbe quindi anche i 4mila dipendenti italiani. E nelle scorse settimane era già trapelata la notizia che il vice-presidente Esecutivo del gruppo e presidente dell’area Emea, Gilles Morel, riceverà un bonus cash di 3 milioni euro se chiuderà la dismissione delle attività entro il 30 giugno 2024. Oggi la decisione di ignorare la convocazione, spiegando che la revisione è ancora in corso e si avranno novità a ottobre. “Whirlpool dichiara da mesi che forse venderà gli stabilimenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Convocati dal ministero, hanno deciso di dare buca.non si èta alconvocato al ministero dello Sviluppo Economico da Giancarlo Giorgetti e dal ministro del Lavoro Andrea Orlando, insieme alle parti sociali. La multinazionale ha in piedi da mesi una “revisione strategica” nell’area Emea, che coinvolgerebbe quindi anche i 4mila dipendenti italiani. E nelle scorse settimane era già trapelata la notizia che il vice-presidentedel gruppo e presidente dell’area Emea, Gilles Morel, riceverà un bonus cash di 3 milioni euro se chiuderà la dismissione delle attività entro il 30 giugno 2024. Oggi la decisione di ignorare la convocazione, spiegando che la revisione è ancora in corso e si avranno novità a ottobre. “dichiara da mesi che forse venderà gli stabilimenti ...

