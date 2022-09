Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2022 ore 15:30 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Viabilità DEL 28 SETTEMBRE 2022 ORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN APERTURA UN INCIDENTE. UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI STA PERCORRENDO L’A1 Roma NAPOLI. IL SINISTRO E’ AVVENUTO IN DIREZIONE FIRENZE NEL TRATTO TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E IL NODO CON LA A24 Roma TERAMO. SEMPRE SULL’A1 E SEMPRE VERSO FIRENZE, CI SONO CODE PER 1KM CON TENDENZA IN AUMENTO TRA ORTE E ATTIGLIANO. LA CAUSA DEI CANTIERI IN CORSO. PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DA Roma TRA TOR ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 settembre 2022)DEL 28 SETTEMBREORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA UN INCIDENTE. UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI STA PERCORRENDO L’A1NAPOLI. IL SINISTRO E’ AVVENUTO IN DIREZIONE FIRENZE NEL TRATTO TRA LA DIRAMAZIONESUD E IL NODO CON LA A24TERAMO. SEMPRE SULL’A1 E SEMPRE VERSO FIRENZE, CI SONO CODE PER 1KM CON TENDENZA IN AUMENTO TRA ORTE E ATTIGLIANO. LA CAUSA DEI CANTIERI IN CORSO. PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DATRA TOR ...

