Un Posto al Sole Anticipazioni, Puntate 3-7 Ottobre 2022: Chiara Petrone, inizia il Processo!

Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate da lunedì 3 a venerdì 7 Ottobre 2022: Udienza shock per Chiara. Nunzio, nel giorno del processo, cerca di offrire il massimo della sua vicinanza a Chiara! Guido sente Mariella parlare male di lui! Diego si interessa a Lia Longhi! Per Niko, in arrivo un crollo emotivo. Viola non riesce a salvare il suo matrimonio… Tensioni, shock e decisioni difficili… gli inquilini più famosi di Italia saranno alle prese con momenti davvero complessi questa settimana!

