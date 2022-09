Tevez sul rapporto con Ferguson: “Impossibile discutere con lui”. E sulla finale di Champions del 2009… (Di mercoledì 28 settembre 2022) Carlos Tevez ha rilasciato un’intervista a Marca, parlando del suo rapporto con Sir Alex Ferguson ai tempi del Manchester United: “Era Impossibile discutere con lui, credeva di essere il re d’Inghilterra. Se abbiamo perso la finale di Champions del 2009 è anche perché lui ha sbagliato a lasciarmi in panchina“. L’argentino è poi tornato sullo striscione che recitava “RIP Fergie” dopo la Premier League vinta all’ultimo respiro con i rivali del City: “Non volevo mancargli di rispetto, mi sono lasciato trasportare dall’enfasi del momento“. Infine, Tevez ha parlato della sua infanzia ed in particolare del quartiere, da cui deriva il suo soprannome: “Ciò che sono lo devo a Fuerte Apache. Sono cresciuto per strada, circondato da persone umili. Non avevamo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) Carlosha rilasciato un’intervista a Marca, parlando del suocon Sir Alexai tempi del Manchester United: “Eracon lui, credeva di essere il re d’Inghilterra. Se abbiamo perso ladidel 2009 è anche perché lui ha sbagliato a lasciarmi in panchina“. L’argentino è poi tornato sullo striscione che recitava “RIP Fergie” dopo la Premier League vinta all’ultimo respiro con i rivali del City: “Non volevo mancargli di rispetto, mi sono lasciato trasportare dall’enfasi del momento“. Infine,ha parlato della sua infanzia ed in particolare del quartiere, da cui deriva il suo soprannome: “Ciò che sono lo devo a Fuerte Apache. Sono cresciuto per strada, circondato da persone umili. Non avevamo ...

