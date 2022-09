Calciomercato.com

Le probabili formazioni di Juventus - Bologna : Juventus (3 - 5 - 2) :, Danilo, Bremer, Bonucci, Kostic, Rabiot, Paredes, Locatelli, Cuadrado, Vlahovic, Milik. Allenatore: Massimiliano ...Contro il Monza Mattia Perin ha giocato la sua partita numero 250 in Serie A. Avrebbe festeggiato volentieri il traguardo con un altro risultato, ma uno come lui non si è mai fermato alle prime ... Szczesny torna super con la Polonia: segnale alla Juve e a Perin Wojciech Szczesny è tornato. La sosta per le nazionali riconsegna alla Juventus la miglior versione del portiere, completamente ristabilito e in forma. Lo ha dimostrato nell'ultima di Nations League c ...Primi rientri dalle nazionali per la Juve: come si apprende dal comunicato ufficiale diffuso dopo l'allenamento odierno, infatti, Arek Milik e Wojciech Szcz ...