SUPERCOPPA, OLIMPIA-VIRTUS: MESSINA E SCARIOLO SUBITO CONTRO (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sono trascorsi 101 giorni dall’ultima volta che OLIMPIA Milano e VIRTUS Bologna hanno incrociato lo sguardo su un parquet. A passo di “carica”, prendendo spunto dal numero (appunto 101), col ricordo dolce per i meneghini di uno scudetto voluto ad ogni costo, mentre la VIRTUS recriminava per i tanti dazi pagati alla sorte sottoforma di infortuni. Un vizio che evidentemente alle Vu nere è rimasto, se è vero che stasera alle 20,45, quando verrà alzata la palla a due della seconda semifinale di SUPERCOPPA, Sergio SCARIOLO proverà a farsi coraggio mentre guarderò la poca profondità della sua panchina. Perché Bologna arriva alla prima sfida della nuova stagione decimata, con assenze in pompa magna e con la consapevolezza di essere più che mai un cantiere a cielo aperto. Non che a Milano possano fare salti di ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sono trascorsi 101 giorni dall’ultima volta cheMilano eBologna hanno incrociato lo sguardo su un parquet. A passo di “carica”, prendendo spunto dal numero (appunto 101), col ricordo dolce per i meneghini di uno scudetto voluto ad ogni costo, mentre larecriminava per i tanti dazi pagati alla sorte sottoforma di infortuni. Un vizio che evidentemente alle Vu nere è rimasto, se è vero che stasera alle 20,45, quando verrà alzata la palla a due della seconda semifinale di, Sergioproverà a farsi coraggio mentre guarderò la poca profondità della sua panchina. Perché Bologna arriva alla prima sfida della nuova stagione decimata, con assenze in pompa magna e con la consapevolezza di essere più che mai un cantiere a cielo aperto. Non che a Milano possano fare salti di ...

