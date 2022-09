Scienza, dal Cnr il sistema d’allarme che segnala le frane in tempo reale (Di mercoledì 28 settembre 2022) Progettato dall’Istituto di Ricerca per la protezione idrogelogica (Irpi) del Consiglio nazionale delle ricerche, “Almond-F” (ALarm and MONitoring system for Debris-Flow) e’ un sistema di allarme per colate detritiche (debris flow), fenomeno franoso molto diffuso sulle Alpi e causa, ogni anno, di ingenti danni e vittime. Il sistema e’ gia’ adottato dal comune di Courmayeur: in occasione della colata detritica dello scorso 5 agosto, che ha interessato un torrente in Val Ferret, ha funzionato efficacemente, attivando i semafori e interrompendo il traffico alcuni minuti prima che la colata invadesse ponte e carreggiata. La centralina di allarme Almond-F (freccia rossa) e il semaforo di monte installati in corrispondenza del ponte sul torrente Rochefort (Val Ferret, Comune di Courmayeur) (Fonte; archivio CNR IRPI). Lo scorso 5 agosto 2022, nel torrente ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 settembre 2022) Progettato dall’Istituto di Ricerca per la protezione idrogelogica (Irpi) del Consiglio nazionale delle ricerche, “Almond-F” (ALarm and MONitoring system for Debris-Flow) e’ undi allarme per colate detritiche (debris flow), fenomeno franoso molto diffuso sulle Alpi e causa, ogni anno, di ingenti danni e vittime. Ile’ gia’ adottato dal comune di Courmayeur: in occasione della colata detritica dello scorso 5 agosto, che ha interessato un torrente in Val Ferret, ha funzionato efficacemente, attivando i semafori e interrompendo il traffico alcuni minuti prima che la colata invadesse ponte e carreggiata. La centralina di allarme Almond-F (freccia rossa) e il semaforo di monte installati in corrispondenza del ponte sul torrente Rochefort (Val Ferret, Comune di Courmayeur) (Fonte; archivio CNR IRPI). Lo scorso 5 agosto 2022, nel torrente ...

