Rrahmani esce allo scoperto | svelati i tempi di recupero dall’infortunio

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Dal ritiro della sua Nazionale, ha parlato Amir, svelando le sue condizioni dopo l’infortunio. Un problema per il difensore kosovaro, che ha rivelato proprio dal ritiro con il Kosovo le condizioni fisiche, in vista di quello che sarà anche il ritorno in campo con il Napoli, dopo la sosta per le Nazionali. Amirha subìto un infortunio muscolare che non gli ha permesso di essere al 100% con il Kosovo. Il difensore del Napoli, infatti, non era stato inserito nella formazione titolare del primo dei due appuntamenti del Kosovo. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) LEGGI ANCHE: Infortunio: la decisione del Kosovo per la sfida contro Cipro, le parole dal ritiro sul suo infortunio Dal ritiro con la sua Nazionale,ha spiegato i motivi, dopo ...