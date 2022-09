Reddito minimo: una raccomandazione Ue lo imporrà ai 27 Stati membri (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Commissione Ue si attiva per combattere povertà ed esclusione sociale, e sostenere l'occupazione in Europa e parte col sostenere e sostanzialmente imporre il Reddito minimo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Commissione Ue si attiva per combattere povertà ed esclusione sociale, e sostenere l'occupazione in Europa e parte col sostenere e sostanzialmente imporre ilL'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : Mossa della Commissione Ue a favore del reddito minimo, per combattere povertà ed esclusione sociale, e sostenere l… - openpolis : Il reddito di cittadinanza è una forma di reddito minimo garantito che oggi in Italia raggiunge circa il 70% delle… - europainitalia : I temi in discussione durante la riunione della #CommissioneUe di oggi: ?? Responsabilità per l'intelligenza artific… - AngeloSangio : @sissiisissi2 14 ore al giorno per 25 giorni lavorativi sono 3.500 euro al mese (dove vige il reddito minimo) - AssoNavigator : ?? Per il commissario per l'occupazione e i diritti sociali, Nicolas Schmit, è importante 'che il reddito minimo sia… -