Programma F1, orari e tv GP Singapore 2022: palinsesto Sky e TV8 30 settembre-2 ottobre (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo Monza è tempo di riaccendere i motori. Il Mondiale 2022 di F1 torna in scena per il 17° round stagionale. Si correrà a Singapore, sede di uno degli appuntamenti più affascinanti del calendario: qualifiche e gara notturne nel corso delle quali i piloti dovranno disimpegnarsi piuttosto bene per evitare errori sul circuito cittadino di Marina Bay. Si riprende con l’olandese Max Verstappen in testa al campionato. Il pilota della Red Bull guida le fila con 335 punti, 116 in più del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), il più immediato degli inseguitori. Un Mondiale nella mani di Max che potrebbe addirittura chiudere i giochi in circostanze particolari. La Rossa cercherà di rovinare la festa eventuale, volendo ritrovare il successo che manca dal GP d’Austria. In Brianza la F1-75 ha mostrato segnali di ripresa e le ambizioni del Cavallino Rampante sono ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo Monza è tempo di riaccendere i motori. Il Mondialedi F1 torna in scena per il 17° round stagionale. Si correrà a, sede di uno degli appuntamenti più affascinanti del calendario: qualifiche e gara notturne nel corso delle quali i piloti dovranno disimpegnarsi piuttosto bene per evitare errori sul circuito cittadino di Marina Bay. Si riprende con l’olandese Max Verstappen in testa al campionato. Il pilota della Red Bull guida le fila con 335 punti, 116 in più del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), il più immediato degli inseguitori. Un Mondiale nella mani di Max che potrebbe addirittura chiudere i giochi in circostanze particolari. La Rossa cercherà di rovinare la festa eventuale, volendo ritrovare il successo che manca dal GP d’Austria. In Brianza la F1-75 ha mostrato segnali di ripresa e le ambizioni del Cavallino Rampante sono ...

