Prima volta assoluta in Serie A: succederà nella sfida fra Sassuolo e Salernitana

Domenica 02/10 sarà una giornata per certi versi memorabile per il nostro calcio e non solo. Questo perché, stando a quanto riportato da "Sky Sport", per la Prima volta nella storia, un incontro di Serie A verrà diretto da un arbitro donna; Maria Sole Ferrieri Caputi infatti è stata designata per la direzione della sfida del Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Sassuolo e Salernitana, in programma domenica alle ore 15:00 in diretta su DAZN.

Maria Sole Ferrieri Caputi, nata a Livorno nel 1990, ha iniziato ad arbitrare all'età di 17 anni. La sua è stata una crescita graduale, che l'ha portata a 25 anni a debuttare in Serie D, a 30 anni ad esser promossa in Serie C.

