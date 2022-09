Precarie condizioni igienico-sanitarie: multa da seimila euro e attività sospesa per due pizzerie (Di mercoledì 28 settembre 2022) Madone. Nella giornata di mercoledì 28 settembre personale della Polizia Locale Intercomunale Centrisola, nell’ambito di un servizio coordinato con i Carabinieri delle Stazioni di Capriate San Gervasio e Brembate, unitamente a personale del Dipartimento di Prevenzione Sanitaria dell’ATS Bergamo e personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, ha effettuato un servizio di controllo di due distinte attività di somministrazione di alimenti e bevande nei Comuni di Suisio e Madone. Un’attività scaturita a seguito di alcune segnalazioni pervenute alla centrale che, nello specifico, ha portato all’ispezione di due pizzerie di proprietà dello stesso soggetto. A seguito delle verifiche effettuate sono state riscontrate diverse violazioni amministrative, tra le quali, in particolare, quelle riconducibili alle Precarie ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 settembre 2022) Madone. Nella giornata di mercoledì 28 settembre personale della Polizia Locale Intercomunale Centrisola, nell’ambito di un servizio coordinato con i Carabinieri delle Stazioni di Capriate San Gervasio e Brembate, unitamente a personale del Dipartimento di Prevenzione Sanitaria dell’ATS Bergamo e personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, ha effettuato un servizio di controllo di due distintedi somministrazione di alimenti e bevande nei Comuni di Suisio e Madone. Un’scaturita a seguito di alcune segnalazioni pervenute alla centrale che, nello specifico, ha portato all’ispezione di duedi proprietà dello stesso soggetto. A seguito delle verifiche effettuate sono state riscontrate diverse violazioni amministrative, tra le quali, in particolare, quelle riconducibili alle...

