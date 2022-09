Milan, fiducia sul recupero di Tonali per Empoli: acciacchi smaltiti (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ieri ha lavorato a parte ma oggi o domani sarà in gruppo per preparare la trasferta in Toscana Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sandro, centrocampista del, ieri ha lavorato a parte ma oggi o domani sarà in gruppo per preparare la trasferta in Toscana

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@acmilan, fiducia sul recupero di #Tonali per Empoli: acciacchi smaltiti - #EmpoliMilan #ACMilan #Milan #SempreMilan h… - PianetaMilan : .@acmilan, fiducia sul recupero di #Tonali per Empoli: acciacchi smaltiti - #EmpoliMilan #ACMilan #Milan… - notmariina : RT @thorsaltato: 11. Stefano Pioli: Arriva all’Inter, fa belle cose con una squadraccia, lo esonerano. Viene al Milan 2 anni dopo, fa belle… - CalcioPillole : Cresce l'ottimismo in casa #Milan per il rinnovo di Rafael #Leao; i rossoneri preparano la maxi-offerta per il port… - gab72boa : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Milan, ottimi segnali da Tonali: c’è grande fiducia di recuperarlo in vista di Empoli -