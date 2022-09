Giallo a Melito | professore trovato senza vita nel cortile di una scuola

ilGazzettinoves : Giallo a #Melito: insegnante ed ex consigliere ucciso a coltellate -

ROMA on line

È stato ritrovato senza vita Marcello Toscano, un insegnante di sostegno della scuola media Marino Guarano adi Napoli, i cui familiari avevano denunciato la scomparsa. Il corpo dell'uomo - ex consigliere comunale di Mugnano - è stato ritrovato nel cortile della scuola dove lavorava: sarebbe morto .... È stato trovato morto nel cortile della scuola ed èsul decesso di un ex professore in pensione. Marcello Toscano, già consigliere comunale di Mugnano dal 2015 al 2020, aveva 64 anni. ... Melito. Professore trovato ucciso a scuola. È giallo È stato ritrovato senza vita Marcello Toscano, un insegnante di sostegno della scuola media Marino Guarano a Melito di Napoli, i cui familiari avevano denunciato la scomparsa. Il corpo dell’uomo - ex ...