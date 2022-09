Elezioni: niente seggio per la giovane dem Cerroni, va a Fdi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Adnkronos) - Salta il seggio attribuito in Molise a Caterina Cerroni del Pd, una dei capilista dem under 35. Il collegio plurinominale della Camera è stato assegnato a Elisabetta Lancellotta di Fdi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Adnkronos) - Salta ilattribuito in Molise a Caterinadel Pd, una dei capilista dem under 35. Il collegio plurinominale della Camera è stato assegnato a Elisabetta Lancellotta di Fdi.

