Dl Aiuti-ter, Aiop “Penalizzate le strutture di diritto privato del Ssn” (Di mercoledì 28 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Le risorse stanziate con il Dl Aiuti-ter sono assolutamente insufficienti e penalizzano in maniera significativa le strutture di diritto privato del Servizio Sanitario Nazionale”. Così la presidente di Aiop, l’Associazione italiana ospedalità privata, Barbara Cittadini. “Il testo, nella versione oggetto di confronto istituzionale, diffusa, anche, dagli organi di stampa , prevedeva un contributo una tantum per le nostre strutture in proporzione al costo sostenuto nel 2022 per energia elettrica e gas – aggiunge -. Inaspettatamente e incomprensibilmente, il decreto bollinato prevede, invece, un limite al contributo una tantum per le strutture di diritto privato pari allo 0,8 del tetto di spesa assegnato per l’anno ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Le risorse stanziate con il Dl-ter sono assolutamente insufficienti e penalizzano in maniera significativa ledidel Servizio Sanitario Nazionale”. Così la presidente di, l’Associazione italiana ospedalità privata, Barbara Cittadini. “Il testo, nella versione oggetto di confronto istituzionale, diffusa, anche, dagli organi di stampa , prevedeva un contributo una tantum per le nostrein proporzione al costo sostenuto nel 2022 per energia elettrica e gas – aggiunge -. Inaspettatamente e incomprensibilmente, il decreto bollinato prevede, invece, un limite al contributo una tantum per ledipari allo 0,8 del tetto di spesa assegnato per l’anno ...

